За муляж бомбы бизнесмен получил настоящий срок

Пол Дуглас Питерс, подозреваемый в установке муляжа бомбы на шее 18-летней жительницы Сиднея Мэйделин Пулвер, экстрадирован из США в Австралию.



Сразу после прибытия в аэропорт Сиднея Питерсу были предъявлены официальные обвинения в похищении и нарушении границ частной собственности с целью воровства. Максимальное наказание, которое грозит обвиняемому, составляет 49 лет лишения свободы.

Мэйделин Пулвер, дочь одного из самых богатых людей Сиднея, была обнаружена полицией 3 августа 2011 года с бомбой, закрепленной на шее, сообщает Лента.ру. В дом, где в тот момент Мэйделин находилась одна, проник некий человек, который надел на нее устройство и оставил записку с требованиями выкупа, после чего скрылся еще до приезда полиции. На операцию по освобождению девушки у полицейских ушло 10 часов. Впоследствии выяснилось, что бомба была всего лишь муляжом и не содержала каких-либо взрывчатых компонентов.

15 августа в результате совместной операции ФБР и австралийской полиции подозреваемый по этому делу был задержан в штате Кентукки в США. Задержанным оказался Пол Дуглас Питерс, 50-летний бизнесмен, работавший в США и Австралии.

Пока все еще неизвестно, по каким причинам Питерс пошел на преступление. Как сообщает Associated Press, имеются данные, что подозреваемый работал в одной из компаний семьи Пулвер. В то же время, представители семьи заявили, что не знакомы с Питерсом и не понимают, почему он напал на Мэйделин.



