Стрелявший в охранника папы Римского, задержан

Немецкая полиция задержала стрелявшего в охранника папы Римского Бенедикта XVI в Эрфурте. Об этом 24 сентября сообщает Fox News со ссылкой на официальное заявление Ватикана.



Инцидент произошел утром 24 сентября, сообщали ранее «Аргументы недели». Незадолго до мессы, которую понтифик должен был отслужить в Эрфурте, неизвестный мужчина выстрелил в одного из его охранников. Сообщается, что охранник, находившийся примерно в шестистах метрах от Бенедикта XVI, был легко ранен в ногу (по некоторым данным, речь идет о женщине - сотруднице охраны), - уточняет lenta.ru.

Как пишет The Local, нападавший произвел несколько выстрелов по нескольким сотрудникам охраны. Установив место, откуда были произведены выстрелы, полицейские дождались окончания мессы и арестовали подозреваемого.

В Ватикане заявили, что инцидент не имел отношения к визиту папы римского в Германию. Понтифика о случившемся информировать не стали. График поездки Бенедикта XVI по немецким городам не претерпел никаких изменений.