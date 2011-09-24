Заминированный микроавтобус врезался в здание полиции в Афганистане

Два террориста-смертника - мужчина и женщина, сидевшие в заминированном микроавтобусе, протаранили ворота штаба сил безопасности полиции в Афганистане.



Инцидент произошел 24 сентября в 13.30 по местному времени в уезде Коши центральной афганской провинции Логар, сообщает РИА Новости. В результате террористической атаки пострадали около десяти человек: шесть полицейских и несколько гражданских лиц, случайно оказавшихся в зоне поражения осколками "бомбы на колесах".

Взрывом уничтожены ворота полицейского штаба, выбиты окна и двери не только в штабе полиции, но и расположенной поблизости базе международных сил содействия безопасности в Афганистане (ISAF).

Ответственность за теракт взяли на себя талибы. Пресс-секретарь радикального движения "Талибан" Забиулла Моджахед информировал представителей СМИ о том, что в микроавтобусе находилось около четырех тонн взрывчатки.



