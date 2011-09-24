Лесорубы с монтировкой напали на наряд ДПС

Свердловские полицейские разыскивают двух лесорубов - жителей Камышловского района, братьев Артема и Василия Флудковских 23-х и 36-и лет, за нападение на наряд ДПС.



Местный егерь сообщил в полицию о незаконной вырубке березы в заказнике, сообщает «Российская газета», приметы браконьеров и их грузовика ГАЗ-66 были передали всем постам.

Наряд ДПС ОВД Камышлова обнаружил машину вечером 23 сентября в селе Реутинское. По сигналу жезла она не остановилась, водитель и его пассажир пытались скрыться, демонстративно нарушая правила дорожного движения. Полицейские пустились в погоню и настигли автомобиль с грузом ворованной березы. Из кабины выскочил водитель с монтировкой и нанес несколько ударов по голове подбежавшему капитану полиции. Второго полицейского сзади несколько раз тяжелым предметом по голове ударил пассажир машины. Злоумышленники скрылись.

Приметы злоумышленников переданы всем полицейским нарядам. Правоохранительные органы гарантируют вознаграждение за предоставление информации, которая поможет задержать нападавших.

По данным полиции, в семье Флудковских есть еще и третий брат, которого на прошлой неделе арестовали за грабеж, так что у родственников есть шансы воссоединиться в сизо. СУ СК РФ по Свердловской области возбудил уголовное дело по статье "Применение опасного для жизни насилия в отношении полицейских", предусматривающую до десяти лет лишения свободы. В перспективе братьям предстоит ответить и за незаконную порубку леса.



