Побитый недавно в студии НТВ девелопер Сергей Полонский, который накануне объявил голодовку у ж/к "Кутузовская миля", в субботу не сумел выйти победителем в "реальном столкновении" с желающими продолжить строительство.



ЧОП "Витязь" и полиция помогли ЗАО "ФЦСО" провести на площадку строительную технику и людей.



Президент ассоциации предпринимателей "Новое дело" Михаил Дворкович, находящийся в субботу на площадке и представляющий интересы Полонского, заявил, что там "происходит реальное столкновение".

"Нам предъявили какой-то ордер на уборку территории стройки, под этим предлогом силой сотрудники ЧОП открыли ворота, попали на стройплощадку и провезли несколько грузовых автомобилей, то есть теперь они могут под предлогом охраны своей техники оставаться на стройке", – сказал Дворкович Интефаксу.

По его словам, эвакуаторы под руководством сотрудников ДПС убрали машины, принадлежащие сторонникам Полонского, при этом их сильно помяли. Дворкович уточнил, что в числе помятых автомобилей марки Infiniti и Ford, принадлежащие сотрудникам Полонского

Дворкович пояснил, что никакой ордер не может быть действительным, пока действует решение суда о запрете на любые работы на территории стройки до следующего решения суда.

По его словам, непонятно, сколько еще будет продолжаться такая ситуация, но "Полонский намерен оставаться на стройке до конца".

Каким он представляет этот конец, Михаил Дворкович не уточнил.

Накануне Полонский объявил о попытке рейдерского захвата и объявил голодовку в "Кутузовской миле".

Строительство комплекса ведется на основании контракта от 2002 года. В 2005 году в качестве инвестора в этот проект была привлечена корпорация Mirax Group через дочернюю компанию ООО "Аванта".

Со стороны корпорации Полонского в проект было инвестировано около 2,5 млрд рублей, сообщил сотрудник пресс-службы корпорации. В этом году правительство Москвы заключило контракт на окончание строительства объекта с ЗАО "ФЦСР".