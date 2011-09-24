В ООН во время выступления президента Палестины напали на премьера Турции

В Нью-Йорке совершено покушение на премьер-министра Турции Эрдогана. Неизвестный мужчина попытался напасть на турецкого премьера во время выступления перед Генассамблеей президента Палестинской автономии Аббаса.

Инцидент произошел в пятницу в здании ООН. Нападавшего остановили охранники Эрдогана. Премьер не пострадал. Дипломаты, присутствовавшие при инциденте, описывают нападение как "очень стремительное", сообщает ИТАР ТАСС. Мотивы нападавшего до сего дня неизвестны, однако есть версия, что нападение могло быть связано с турецко-курдским конфликтом.

Напомним, 21 сентября глава турецкого правительства и президент Северного Кипра Дервиш Эроглу подписали в Нью-Йорке соглашение о границе шельфа для проведения добычи нефти и газа. Тогда же Эрдоган предупредил о введении санкций в отношении компаний, сотрудничающих с Республикой Кипр в разработке шельфа.

Премьер-министр Турции Реджеп Тейип Эрдоган заявил накануне о перехвате войсками страны судна с грузом оружия, следовавшего под сирийским флагом. Таким образом, подчеркнул он, Турция выполняет условия объявленного международным сообществом эмбарго на поставки оружия в Сирию, где вот уже полгода регулярная армия жестоко подавляет антиправительственные демонстрации.