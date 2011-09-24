Выстрелы во время мессы Папы Римского в в Эрфурте (Германия), ранен секьюрити

В немецком городе Эрфурте в субботу днем во время мессы Папы Римского Бенедикта XVI неизвестный открыл стрельбу в направлении понтифика, ранен секьюрити. Стрелявшего тут же задержали, он дает показания, которые пока не разглашаются.



В Германии выясняются обстоятельства инцидента, который произошел 24 сентября на одном из пунктов пропуска на соборную площадь города, где происходило богослужение. Местные правоохранительные органы уже задержали злоумышленника, открывшего огонь. В настоящее время выясняются все детали произошедшего, сообщает радио "Маяк".

Напомним, понтифик прибыл в Германию с первым апостольским визитом 22 сентября. К приезду Бенедикта XVI в стране предприняты повышенные меры безопасности. Охраняют порядок будут больше 15 тыс. полицейских со всей Германии.

Как писали "Аргументы.ру", Германия встретила бывшего соотечественника отнюдь не единогласным восторгом. Но он, как мог, пытался сгладить острые углы.

Бенедикт XVI во время своей поездки в Германию встретился с людьми, подвергшимися сексуальному насилию со стороны священников Римской католической церкви. Он выразил сожаление по поводу всего, что было причинено жертвам и их семьям.

В ходе второго дня своего визита в Германию пантифик встретился с лидерами мусульманской диаспоры этой страны, насчитывающей 4 млн. человек.