В варшавской больнице в субботу премьер Польши Дональд Тускнавестил навестил бывшего налоговика, совершившего акт самосожжения перед Домом правительства накануне и находится сейчас в стабильно тяжелом состоянии.

Перед тем, как сжечь себя, 49-летний мужчина передал свое письмо в канцелярию главы польского правительства и лидеру правящей в стране с конца 2007 года партии "Гражданская платформа" (РО) Дональду ТУСКУ, в котором объяснил свое решение лишить себя жизни финансовыми проблемами и сообщает, что голосовал за РО, но разочаровался.

Пострадавший якобы много раз писал политикам, включая премьер-министра, о тяжелой жизненной ситуации, в которой он оказался. После того, как он сообщил в Министерство финансов о своих подозрениях насчет финансовых махинаций в одной из налоговых инспекций Варшавы, где он работал, его тут же уволили, как передает корреспондент УНИАН в Польше.

Он долго и безуспешно пытался найти работу по специальности, и все это время его семья, в том числе трое маленьких детей - оставались без средств к существованию. Убедившись в тщетности своих усилий, бывший налоговый служащий решился на отчаянный шаг.

Дело о самосожжении расследуют полиция и прокуратура.

Премьер-министр Польши поговорил с врачами Варшавского военно-медицинского института и пообещал взять дело под личный контроль.

50 процентов поверхности тела пострадавшего – это ожоги первой и второй степени. Мужчину направили в отделение интенсивной терапии, где врачи держат его в так называемой фармакологической коме.