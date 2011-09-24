В Москве в старинном доме на Арбате потушен пожар

В Москве, в районе Арбата, в субботу утром вспыхнул пожар в доме старинной постройки. Пожару была присвоена вторая категория сложности по пятибалльной шкале. На место ЧП прибыло несколько пожарных расчетов, данных о пострадавших нет.

Дом был построен в 1899 году по проекту банкира и архитектора Якунина и так и известнее под именем «Доходный дом Якунина».

По счастью, к 10 утра пожар удалось потушить, сообщает РИА Новости.