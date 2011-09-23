Во время учений на полигоне Ашулук погиб солдат от ракеты, пущенной с самолета

В Астраханской области на полигоне Ашулук во время российско-белорусских учений войск ПВО "Щит Союза-2011" погиб солдат во время тренировочных стрельб - от ракеты, пущенной с самолета.



Владимир Градусов, начальник центра боевого применения ВВС, пояснил, что инцидент произошел 20 сентября во время тренировочных стрельб. Солдат "должен был находиться в укрытии", но оказался на открытой местности, в результате чего он был смертельно ранен осколками ракеты.



Офицер рассказал, что ракета, ставшая причиной смерти солдата, отклонилась от заданной траектории полета, он квалифицировал гибель военнослужащего как несчастный случай, но подчеркнул, что окончательные выводы о причинах произошедшего сделает следственная комиссия Минобороны РФ, передают Вести.ру.



Напомним, что на полигоне Ашулук это не первое чрезвычайное происшествие, так, в апреле 2011 года на полигоне погиб солдат в результате взрыва артиллерийского снаряда, а в августе при утилизации боеприпасов погибли восемь военнослужащих, а еще 12 получили тяжелые ранения.