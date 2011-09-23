Вице-мэр Одессы задержан по подозрению в экономических преступлениях

Украинская милиция задержала вице-мэра Одессы по подозрению в совершении экономических преступлений. Вместе с ним были задержаны депутат городского совета и начальник коммунального предприятия. Об этом сообщает телеканал "Интер" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Накануне в кабинете вице-мэра был проведен обыск. Всех задержанных подозревают в совершении экономических преступлений. Других подробностей нет.