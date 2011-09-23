В Кабардино-Балкарии задержан предполагаемый пособник боевиков с гранатой

В Кабардино-Балкарии задержан подозреваемый в пособничестве участникам бандподполья. 35-летнего жителя селения Аушигер задержали на улице Кафоевых в селении Урвань.



Сотрудники правоохранительных органов остановили для проверки автомашину ВАЗ-21099, за рулем которой находился подозреваемый. В ходе личного досмотра у задержанного была обнаружена граната ВОГ-25 к подствольному гранатомету. В настоящее время проверяются его связи с бандподпольем, передает РИА Новости.