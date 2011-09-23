Художник Борис Краснов попал в больницу с инсультом

Художник-декоратор Борис Краснов, обвиняемый в вымогательстве, госпитализирован в центр А.И.Бурназяна с инсультом. Состояние Краснова оценивается как критическое.



Бориса Краснова, директора департамента внешнеэкономических отношений министерства промышленности и торговли РФ Сергея Шилова и еще ряд фигурантов обвиняют по статье 163 УК РФ (вымогательство). В четверг Краснова доставили в 1-ю Градскую больницу по поводу обширного инсульта. Сутки спустя он был переведен в центр Бурназяна.