В Подмосковье у жителя Старой Купавны изъяли целый арсенал времен войны

В Подмосковье полицейские обнаружили у 60-летнего жителя Старой Купавны целый арсенал времен Великой Отечественной войны. В отношении коллекционера оружия возбуждено уголовное дело.



У мужчины были изъяты: ручной пулемет Дегтярева, пистолет-пулемет Шпагина, два карабина "Ремингтон" и СКС, а также пять винтовок Мосина и две гранаты Ф-1. В настоящее время устанавливается источник приобретения оружия. Об этом сообщает РИА Новости.