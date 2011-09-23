В Подмосковье у жителя Старой Купавны изъяли целый арсенал времен войны
23 сентября 2011, 10:05 [ «Аргументы Недели» ]
В Подмосковье полицейские обнаружили у 60-летнего жителя Старой Купавны целый арсенал времен Великой Отечественной войны. В отношении коллекционера оружия возбуждено уголовное дело.
У мужчины были изъяты: ручной пулемет Дегтярева, пистолет-пулемет Шпагина, два карабина "Ремингтон" и СКС, а также пять винтовок Мосина и две гранаты Ф-1. В настоящее время устанавливается источник приобретения оружия. Об этом сообщает РИА Новости.