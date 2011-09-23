Микроавтобус столкнулся с грузовиком на Украине, погибли два человека

Микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем ЗИЛ ММ3554 в Черниговской области Украины. Погибли два и пострадали 9 человек. ДТП произошло в 21:10 мск 21 сентября у поселка Холмы, на автодороге Холмы-Оболоння.

Водитель микроавтобуса не справился с управлением, передает РБК. Водитель и один из пассажиров автобуса погибли на месте, пострадавшие были госпитализированы в Корюковскую больницу. В настоящее время ведется следствие.