Микроавтобус столкнулся с грузовиком на Украине, погибли два человека
23 сентября 2011, 09:47 [ «Аргументы Недели» ]
Микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем ЗИЛ ММ3554 в Черниговской области Украины. Погибли два и пострадали 9 человек. ДТП произошло в 21:10 мск 21 сентября у поселка Холмы, на автодороге Холмы-Оболоння.
Водитель микроавтобуса не справился с управлением, передает РБК. Водитель и один из пассажиров автобуса погибли на месте, пострадавшие были госпитализированы в Корюковскую больницу. В настоящее время ведется следствие.