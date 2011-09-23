В Барнауле иномарка со студентами врезалась в грузовик, один человек погиб

В центре Барнаула легковой автомобиль, в котором находились студенты, врезался в стоящий грузовик МАЗ. Один молодой человек погиб, четверо пострадали. Авария произошла в ночь на пятницу.



Водитель автомобиля Nissan Liberty - парень 1986 года рождения - врезался в стоящий грузовик МАЗ-53367 возле дома 37 на Красноармейском проспекте. Водитель иномарки от полученных травм скончался на месте, передает РИА Новости. В салоне автомобиля инспекторы обнаружили алкогольные напитки.