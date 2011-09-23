У южных Курил потеряло ход российское рыболовное судно

В Кунаширском проливе у южных Курил потеряло ход рыболовное судно "Богучар". Остановка произошла в результате поломки двигателя. Сигнал бедствия "Богучар" не подавал.



По данным Главного управления МЧС России по Сахалинской области, угрозы для жизни и здоровья находящихся на борту людей нет. Экипаж судна осуществляет ремонт двигателя своими силами, погодные условия не препятствуют проведению ремонта, передает РБК. В непосредственной близости от "Богучара" находится траулер "Садовск".



