В Иркутской области перевернулся грузовик, перевозивший кондитерские изделия, пострадали два человека. По данным МЧС, ДТП произошло в четверг вечером на трассе М-55.



Грузовой автомобиль Freightliner направлялся из Новосибирска в сторону Улан-Удэ. Предположительно, фура перевернулась из-за отказа тормозной системы, передает РИА Новости. Последствия аварии были ликвидированы, пострадавших передали прибывшей бригаде скорой медицинской помощи.