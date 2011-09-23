В Иркутской области перевернулся грузовик, перевозивший кондитерские изделия
23 сентября 2011, 07:37 [ «Аргументы Недели» ]
В Иркутской области перевернулся грузовик, перевозивший кондитерские изделия, пострадали два человека. По данным МЧС, ДТП произошло в четверг вечером на трассе М-55.
Грузовой автомобиль Freightliner направлялся из Новосибирска в сторону Улан-Удэ. Предположительно, фура перевернулась из-за отказа тормозной системы, передает РИА Новости. Последствия аварии были ликвидированы, пострадавших передали прибывшей бригаде скорой медицинской помощи.