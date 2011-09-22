//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Происшествия

В автомобиле на Комсомольской площади найдена взрывчатка

22 сентября 2011, 22:52 [ «Аргументы Недели» ]

В автомобиле на Комсомольской площади найдена взрывчатка

Подозрительные "Жигули", обнаруженные в четверг около Ярославского вокзала в Москве, обследует робот, который обнаружил в автомобиле емкость с так называемой пиротехнической смесью.

В правоохранительных органах столицы сообщили, что в автомобиле "ВАЗ-2105", по предварительным данным, находится емкость, внутри которой находится селитра и алюминиевая пудра или так называемая пиротехническая смесь.

Однако саперы не могут приступить к разминированию в связи с тем, что в доме культуры "Железнодорожник" проходит концерт. Принято решение - не приступать к активной фазе разминирования до тех пор, пока мероприятие не закончится и люди не покинут здание ДК, об этом рассказал сотрудник правоохранительных органов столицы.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

СБ

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости МирТесен

//Происшествия

Два байкера в тяжёлом состоянии попали в больницу после аварии в Петербурге

Два байкера в тяжёлом состоянии попали в больницу после аварии в Петербурге

В среду, 31 июля, в Санкт-Петербурге у дома 3 по проспекту Обуховской Обороны произошло столкновение мотоцикла и легкового автомобиля. В результате авария 30-летний байкер получил серьёзные травмы.

//Общество

В земной атмосфере обнаружили рутений-106. Опять виновата Россия?

В земной атмосфере обнаружили рутений-106. Опять виновата Россия?

В 2017 году европейские ученые обвинили Россию в том, что она является источником распространения радиоактивного вещества – рутения-106.

//В мире

Украинский телеведущий считает, что Зеленскому угрожает опасность из-за отмены парада

Украинский телеведущий считает, что Зеленскому угрожает опасность из-за отмены парада

Украинский телеведущий Владимир Быстряков предположил, что для главы государства Владимира Зеленского может стать опасным решение отменить военный парад в честь Дня независимости страны.

//Происшествия

Эксперты печислили катастрофические последствия пожаров

Эксперты печислили катастрофические последствия пожаров

Эксперты Всемирной метеорологической организации назвали последствия от лесных пожаров в Сибири. По мнению учёных, Землю ждёт настоящая экологическая катастрофа. Уточняется, что в этом году уже сгорело 12 миллионов гектаров леса.

//В мире

Комитет Сената выступил за санкции против "Северного потока - 2"

Комитет Сената выступил за санкции против "Северного потока - 2"

Комитет сената Соединённых Штатов по международным делам проголосовал за санкции против "Северного потока – 2". Проект подготовили сенатор-республиканец Тед Круз и демократ Джин Шахин.

//Новости СМИ2

//Общество

Навигаторы создали проблемы для поездки в Крым

Навигаторы создали проблемы для поездки в Крым

Туристы, которые едут в Крым, жалуются на странности маршрутов, которые прокладывают им навигаторы. Корреспондент АН выяснил, какие при этом создаются проблемы.

//Общество

В Минсельхозе пообещали дешевые овощи всю осень

В Минсельхозе пообещали дешевые овощи всю осень

В Минсельхозе рассказали, что в этом году сезон низких цен на овощи окажется на удивление долгим. Запастись огурцами, помидорами и прочими овощами по доступной зиме россияне смогут в течение всей осени, передаёт КП.

//Шоу-бизнес

Новый возлюбленный Ани Лорак показал романтический снимок с певицей

Новый возлюбленный Ани Лорак показал романтический снимок с певицей

Новый возлюбленный Ани Лорак 26-летний саунд-продюсер "Black Star" Егор Глеб поделился с поклонниками романтическим снимком с певицей. Информация о том, что у исполнительницы появился новый избранник получила распространение в прошлом месяце.

//Шоу-бизнес

Алексей Чадов поделился снимком с повзрослевшим сыном

Алексей Чадов поделился снимком с повзрослевшим сыном

Известный актер Алексей Чадов прокатился на лодке во время отдыха в Греции. С момента начала отпуска он не перестает баловать поклонников фотографиями, но в этот раз особенно порадовал фанатов.

//Новости МирТесен

//Новости партнеров

//Здоровье

Эксперты назвали "опасный признак" алкогольной зависимости

Эксперты назвали "опасный признак" алкогольной зависимости

Эксперты назвали главный признак, который может предупредить о развитии зависимости от алкоголя. По словам специалистов, наличие данного признака может свидетельствовать о больших проблемах организма.

//Общество

"Налево" уже не сходишь. Михаил Галустян запатентует свою фразу «Понять и простить»

"Налево" уже не сходишь. Михаил Галустян запатентует свою фразу «Понять и простить»

Теперь за популярную фразу «Понять и простить» придется платить ее автору. Михаил Галустян зарегистрировал собственный бренд именно с этими двумя словами Бородача из «Наша Russia»

//Общество

Когда система Станиславского не подвела. В Сети обсуждают арест артиста, сыгравшего пьяного гаишника

Когда система Станиславского не подвела. В Сети обсуждают арест артиста, сыгравшего пьяного гаишника

В Сети обсуждают арест актера театра «Современник» Дмитрия Смолева, который настолько убедительно сыграл пьяного гаишника в юмористическом ролике, что получил за это восемь суток

//Шоу-бизнес

Земфира раскрыла подробности встречи с агрессивным фанатом

Земфира раскрыла подробности встречи с агрессивным фанатом

Певица Земфира рассказала подробности инцидента с поклонником, который недавно разбил стёкла её автомобиля. По словам знаменитости, она уже встречалась со злоумышленником ранее.

//Политика

Медведев поручит выделить средства для тушения лесных пожаров

Медведев поручит выделить средства для тушения лесных пожаров

Премьер - министр России Дмитрий Медведев сообщил, что поручит выделить средства на тушение лесных пожаров в регионах из резервного фонда РФ. Глава кабмина прибыл в Красноярск для обсуждения масштабов ситуации.

//Спорт

«Зенит» и «Барселона» достигли соглашения по форварду Малкому. Сумма сделки — от 40 до 50 млн

«Зенит» и «Барселона» достигли соглашения по форварду Малкому. Сумма сделки — от 40 до 50 млн

«Зенит» и «Барселона» закрывают сделку по Малкому, утверждает ESPN. По имеющейся информации, «Барселона» и «Зенит» из Санкт-Петербурга завершают сделку по бразильцу Малкому. После напряженного переговорного дня, стороны достигли окончательного соглашения.

//Происшествия

В Москве задержали актера за ношение полицейской формы

В Москве задержали актера за ношение полицейской формы

В Москве задержали актера Московского театра "Современник" за ношение формы сотрудника ГИБДД и за некорректное поведение на камеру. Согласно источнику, мужчина "дискредитировал своим поведением органы внутренних дел РФ".

//Общество

Где сейчас Алиса Лобанова и зачем она «пошутила» про долг в 600 млн рублей

Где сейчас Алиса Лобанова и зачем она «пошутила» про долг в 600 млн рублей

Недавно СМИ всполошились из-за новости о задержании одной из учредительниц компании TOY.RU Алисы Лобановой. Сначала её якобы «взяли» силовики по делу о неуплате налогов на сумму 600 млн рублей. Потом бизнес-леди заявила, что ситуация – сплетни недоброжелателей, а о налогах она просто пошутила в разговоре с «одним умным человеком».

//Шоу-бизнес

Меган Маркл раскрыла любимый напиток

Меган Маркл раскрыла любимый напиток

Герцогиня Сассекская Меган Маркл случайно рассекретила свой любимй напиток в социальных сетях. Супруга принца разметила публикацию с воспоминаниями о работе над будущем номером журнала Vogue.

//Происшествия

Мужчина ударил женщину-кондуктора и скрылся с места происшествия

Мужчина ударил женщину-кондуктора и скрылся с места происшествия

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении пассажира троллейбуса, который ударил по лицу женщину-кондуктора. Отмечается, что инцидент произошёл в ночь на 24 июля.

//Авто

Названы автомобили, которые не ржавеют зимой

Названы автомобили, которые не ржавеют зимой

Шведский Институт коррозии составил рейтинг самых нержавеющих автомобилей. Машины проверяли на стойкость к антигололедным веществам.

//В мире

Зеленский отказался взять свой бюст со следами помады

Зеленский отказался взять свой бюст со следами помады

Президент Украины назвал ужасом небольшую статуэтку со своим изображением, которую пытались ему подарить журналисты. Об этом сообщают украинские масс-медиа.

//Общество

Эксперт: избавиться от тараканов невозможно, но это и не нужно

Эксперт: избавиться от тараканов невозможно, но это и не нужно

Пресс-секретарь Зоологического музея МГУ Илья Гомыранов рассказал, что человек никогда не сможет избавиться от тараканов. Эксперт отметил, что насекомые появились около 235 млн лет назад и являются важной частью экосистемы города.

//Здоровье

Диетолог рассказала, какие способы есть для сохранения ягод без сахара

Диетолог рассказала, какие способы есть для сохранения ягод без сахара

Специалисты считают, что среднестатистический человек весом в 60–65 кг нуждается в 120–150 граммах чистой глюкозы в сутки. Так, врач-гастроэнтеролог, диетолог и кулинарный блогер Нурия Дианова рассказала, какие способы есть для сохранения ягод без сахара.

//Политика

В МИД РФ сообщили о готовности разместить запрещенные ДРСМД ракеты рядом с США

В МИД РФ сообщили о готовности разместить запрещенные ДРСМД ракеты рядом с США

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о возможном размещении Россией запрещённых ДРСМД ракет в ответ на аналогичные действия Вашингтона ближе к США с аналогичным подлетным временем.

//Здоровье

Врачи рассказали, что сибирские пожары могут нанести безвозвратный вред здоровью людей

Врачи рассказали, что сибирские пожары могут нанести безвозвратный вред здоровью людей

В связи с лесными пожарами на всей территории Красноярского края, Иркутской области и частично в Бурятии введен режим чрезвычайной ситуации.

//Общество

Эксперты призвали выдавать госномера в автосалонах

Эксперты призвали выдавать госномера в автосалонах

Президент страны Владимир Путин подписал закон, который уже со следующего года позволит россиянам самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей.

//Спорт

Тренер "Пахтакора" Шота Арвеладзе: Даже грузинскую кухню теперь ставлю на второе место после узбекской

Тренер "Пахтакора" Шота Арвеладзе: Даже грузинскую кухню теперь ставлю на второе место после узбекской

Он играл в европейских топ клубах, амстердамском «Аяксе», шотландском «Рейнджерс» и тренером работал в Израиле, Голландии, Турции. А сейчас выбрал столицу Узбекистана Ташкент, проигнорировав богатые европейские и азиатские клубы.

//Новости партнеров

//Общество

Российские женщины не верят в свою красоту

Российские женщины не верят в свою красоту

Лишь небольшой процент россиянок считают себя красивыми, но зато умными - почти втрое больше. Об этом свидетельствуют результаты опроса Mail.ru, опубликованные в среду, 31 июля.

//Общество

Нонна Гришаева считает, что потушить пожары в Сибири поможет только чтение молитв

Нонна Гришаева считает, что потушить пожары в Сибири поможет только чтение молитв

В соцсетях актриса Нонна Гришаева сообщила православным, что в течение двух недель по всей стране утром и вечером будут читать акафист Пресвятой Богородице перед иконой «Неопалимая Купина». «Если мы не вымолим Россию, то кто за нас это сделает?!» — считает Гришаева.

//Общество

Эксперт прокомментировал разделение потребительской корзины по гендерному признаку

Эксперт прокомментировал разделение потребительской корзины по гендерному признаку

Состав потребительской корзины должен быть различным для мужчин, женщин и детей разного возраста, как рассказали в ФИЦ питания и биотехнологии.

//Шоу-бизнес

Седокова объяснила, почему Александр Петров до сих пор не женился

Седокова объяснила, почему Александр Петров до сих пор не женился

Известная российская певица и экс- солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова заявила, что не сможет быть рядом с мужчиной, который большую часть времени отдаёт карьере. Знаменитость решила привести пример с актёром Александром Петровым.

//Происшествия

Путин поручил Минобороны привлечь военных к тушению пожаров

Путин поручил Минобороны привлечь военных к тушению пожаров

Президент РФ Владимир Путин поручил министерству обороны принять участие в тушении лесных пожаров. Отмечается, что ведомство направит в Красноярский край десять самолетов Ил-76 и десять вертолетов военно-транспортной авиации.

//Шоу-бизнес

Мария Кожевникова рассекретила фото до похудения

Мария Кожевникова рассекретила фото до похудения

Известная актриса и депутат Мария Кожевникова на своей странице в социальной сети опубликовала снимки, которые шокировали многих ее подписчиков. Однако сделано это было с благородной миссией.

//Новости СМИ2

//В мире

Политик Олег Буров: о Рижской думе, котах и человеческих отношениях

Политик Олег Буров: о Рижской думе, котах и человеческих отношениях

До сих пор в Рижской думе нет хозяина. Столица Латвии в ожидании – кто займет кресло мэра? Кандидатов было несколько. Однако пока основным претендентом считается и.о. мэра Риги Олег Буров (партия «Честь служить Риге»). Наш спецкор побеседовал с господином Буровым. Специально для «АН».

//Общество

Режиссёр Алексей Франдетти: Молодёжь накрывает синдром Питера Пена

Режиссёр Алексей Франдетти: Молодёжь накрывает синдром Питера Пена

В сентябре в Большом театре пройдет премьера оперы Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане» в постановке Алексея Франдетти. Корреспондент «АН» узнал, что же такое синдром Питера Пена, почему, чтобы стать режиссером нужно сломать ногу и чем грозит отказ пойти в театр с женой.

//Политика

Болтон подтвердил выход США из ДРСМД

Болтон подтвердил выход США из ДРСМД

Советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон в среду подтвердил, что США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа.

//В мире

«Франс Футбол» определил десятку знаменитых футболистов, страдавших алкогольной зависимостью

«Франс Футбол» определил десятку знаменитых футболистов, страдавших алкогольной зависимостью

Один из лучших игроков мира всю карьеру успешно совмещал пьянку с футболом. Устанавливал рекорды не только на поле: «На сорок пинт у меня ушло 10 часов!» Одна английская пинта – это 0,56826127 литра. Умножим на 40. Значит, 22,73 литра пива (45 кружек!) выпил за 10 часов обладатель «Золотого мяча» 1968-го года.

//Происшествия

В Питере четыре иномарки столкнулись на Невском проспекте

В Питере четыре иномарки столкнулись на Невском проспекте

В среду, 31 июля, в Санкт- Петербурге на Невском проспекте произошло массовое ДТП с тремя иномарками. Отмечается, что виновник аварии скрылся с места происшествия.

//Происшествия

В Китае более 40 человек пострадали из-за волны в аквапарке

В Китае более 40 человек пострадали из-за волны в аквапарке

В аквапарке города Лунцзин Яньбянь-Корейского автономного округа китайской северо-восточной провинции Цзилинь более 40 посетителей пострадали из-за искусственной волны. Отмечается, что инцидент произошёл в понедельник, 29 июля.

//Новости МирТесен

//В мире

Возле острова Крит произошло землетрясение магнитудой 5,0

Возле острова Крит произошло землетрясение магнитудой 5,0

Сильное землетрясение произошло в среду на греческом острове Крит. Об этом со ссылкой на данные афинского Геодинамического института сообщило Греческое государственное телевидение (ERT).

//Общество

В Липецке скульптор призвала «умерщвлять» детей-инвалидов в роддомах

В Липецке скульптор призвала «умерщвлять» детей-инвалидов в роддомах

Скульптор из Липецка Оксана Мельникова в соцсети опубликовала высказывание, вызвавшее возмущение среди пользователей Сети. Женщина предложила умерщвлять детей-инвалидов в роддомах.

//Общество

В России назвали самые "популярные" у воров товары из супермаркетов

В России назвали самые "популярные" у воров товары из супермаркетов

Стали известны продукты, которые чаще всего похищают из российских супермаркетов. Об этом сегодня пишет РБК со ссылкой на данные компании BIT, занимающейся разработкой системы наблюдения.

//Происшествия

В Рыбинске подростки избили 14-летнего мальчика

В Рыбинске подростки избили 14-летнего мальчика

В городе Рыбинске Ярославской области несколько подростков жестоко избили 14-летнего мальчика. Видео избиения ребята опубликовали в социальных сетях.

//live

«Даже если между Бутиной и ним что-то было, зачем об этом рассказывать?»

«Даже если между Бутиной и ним что-то было, зачем об этом рассказывать?»

Мультимиллионер из США Патрик Берн сообщил, что под контролем ФБР состоял в сексуальных отношениях с россиянкой Марией Бутиной. О «медовой ловушке наоборот» размышляет вице-президент РСПП Давид ЯКОБАШВИЛИ.

//В мире

Нафтогаз подсчитал убытки от потери Крыма Украиной

Нафтогаз подсчитал убытки от потери Крыма Украиной

Украинская компания «Нафтогаз» пытается через Гаагу возместить убытки от потери имущества в Крыму. В официальном заявлении на сайте компании упомянут размер претензий. Ответчиком упомянута Российская Федерация.

//Общество

Ещё тот Гусь

Ещё тот Гусь

Как стало известно «Аргументам недели», ряд офшорных кинокомпаний Владимира Гусинского, занятых выпуском криминальных сериалов для НТВ и РТР, оказались под угрозой банкротства. А сам медиамагнат рискует оказаться на скамье подсудимых по делу о даче ложных показаний в Лондонском суде.

//Авто

Путин упростил получение автономеров

Путин упростил получение автономеров

Президент России подписал указ, согласно которому с 1 января 2020 года автовладельцы смогут получать номерные знаки у изготовителя. Указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

//Происшествия

В Татарстане силовики предотвратили теракт

В Татарстане силовики предотвратили теракт

В Центре общественных связей ФСБ рассказали, что в Татарстане силовикам удалось предотвратить готовящийся теракт. Отмечается, что операция была проведена совместно с МВД.

//Происшествия

В Новосибирске неизвестные подожгли общественную приемную "Единой России"

В Новосибирске неизвестные подожгли общественную приемную "Единой России"

В Новосибирске неизвестные подожгли общественную приёмную партии «Единая Россия». Инцидент произошёл в Первомайском районе города на улице Аксенова, 48.

//Общество

Глава Крыма высказался о технологиях майдана в российских условиях

Глава Крыма высказался о технологиях майдана в российских условиях

Крымский премьер-министр поддерживает действия силовиков при разгоне массовых протестных акций. Об этом он заявил, комментируя события в Москве

//Шоу-бизнес

Принц Гарри рассказал, сколько детей будет у него с Меган Маркл, дав обещание врачу

Принц Гарри рассказал, сколько детей будет у него с Меган Маркл, дав обещание врачу

Принц Гарри рассказал, какое количество детей будет у него и Меган Маркл. Данное заявление наследника престола Великобритании прозвучало во время беседы с известным доктором Джейн Гудолл.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

США требуют от Украины отдать землю
2

Борис Джонсон оскорбил Трампа, Меркель, Эрдогана и всю Африку
3

Стало известно о доходах Бари Алибасова
4

Максим Галкин заявил, что страна не в состоянии потушить леса в Сибири
5

В понедельник всё человечество провалилось в экологическую долговую яму

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры