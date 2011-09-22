В автомобиле на Комсомольской площади найдена взрывчатка

Подозрительные "Жигули", обнаруженные в четверг около Ярославского вокзала в Москве, обследует робот, который обнаружил в автомобиле емкость с так называемой пиротехнической смесью.



В правоохранительных органах столицы сообщили, что в автомобиле "ВАЗ-2105", по предварительным данным, находится емкость, внутри которой находится селитра и алюминиевая пудра или так называемая пиротехническая смесь.



Однако саперы не могут приступить к разминированию в связи с тем, что в доме культуры "Железнодорожник" проходит концерт. Принято решение - не приступать к активной фазе разминирования до тех пор, пока мероприятие не закончится и люди не покинут здание ДК, об этом рассказал сотрудник правоохранительных органов столицы.