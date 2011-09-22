На Комсомольской площади полностью перекрыто движение, туда прибыл Колокольцев

На Комсомольской площади, где расположены три столичных вокзала, полностью перекрыто движение транспорта, туда прибыл начальник ГУ МВД России по Москве Владимир Колокольцев.



Ранее Аргументы Недели писали, что на площади около Ярославского вокзала обнаружен брошенный подозрительный автомобиль "Жигули" пятой модели, в котором может находиться взрывчатка. У авомобиля московские номера, не исключено, что они поддельные или ворованные, владелец машины устанавливается. На вокзале прошла эвакуация.



В настоящее время саперы осматривают подозрительный автомобиль, на место вызваны кинологи, осмотр машины служебными собаками показал, что в салоне машины находится бочка с выведенными проводами, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы. На место прибыл начальник ГУ МВД России по Москве Владимир Колокольцев.