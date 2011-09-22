В Москве с Ярославского вокзала эвакуировали всех людей

В Москве с Ярославского вокзала в четверг эвакуировали всех находившихся там людей из-за брошенного подозрительного автомобиля, обнаруженного на площади перед вокзалом.



Сотрудник правоохранительных органов Москвы рассказал: "На месте работают специалисты инженерно-саперного отдела ГУМВД по Москве. Из здания вокзала эвакуированы персонал и пассажиры", – цитирует блюстителя порядка РИА Новости.



В настоящее время на площадь трех вокзалов прибыли пожарные, спасатели и бригады скорой помощи.