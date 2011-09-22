В Москве Nissan Qashqai врезался в толпу людей, семь человек пострадали

В четверг в Москве на пересечении Каширского шоссе и проспекта Андропова внедорожник Nissan Qashqai врезался в толпу людей, семеро человек пострадали, один находится в коме.



Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, здесь уточнили, что инцидент произошел на пешеходном переходе около четырех часов дня, "водитель внедорожника, не справившись с управлением, врезался в толпу пешеходов на пересечении Каширского шоссе и проспекта Андропова".



Сотрудник правоохранительных органов рассказал, что "на место аварии на Каширском шоссе прибыли несколько бригад "скорой помощи" и вертолет спасателей, на котором в 36-ю горбольницу перевезен мужчина, получивший наиболее тяжелые травмы в результате наезда. В настоящее время потерпевший находится в состоянии комы, у него обнаружена закрытая черепно-мозговая травма, а также переломы ключицы и ребер.



Остальным раненым медики оказывают помощь на месте, затем они будут также госпитализированы, их состояние оценивается как средней тяжести, передает Интерфакс.