В Стамбуле убили чеченцев, устроивших теракт в Домодедово

В Стамбуле убиты двое уроженцев Чечни, которые могут оказаться террористами из окружения Доку Умарова. Берг-Хаж Мусаева и Рустама Альтемирова подозревали в организации теракта в аэропорту «Домодедово».



Убийство произошло в минувшую пятницу, 16 сентября. Полиция Турции назвала имена убитых: Заурбек Амриев, Рустам Альтемиров и Берг-Хаж Мусаев. Двое последних известны российским спецслужбам как организаторы терактов. По данным "Известий", Берг-Хаж Мусаев - правая рука Доку Умарова.