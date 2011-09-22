Скорая столкнулась с легковушкой под Новгородом, пострадали 4 человека

Автомобиль "скорой помощи" столкнулся с легковушкой под Великим Новгородом. Пострадали четыре человека, в том числе ребенок. Авария произошла на 39-м километре шоссе между поселком Красные Станки и областным центром.



ГАЗ-322174 врезался в попутный ВАЗ-21140, за рулем которого был нетрезвый шофер, передает РИА Новости. "Скорая" везла в больницу ребенка 1997 года рождения. Пострадали водитель ВАЗ, ребенок, а также сопровождавшие его мама и медицинский работник.