Взрыв в подъезде многоэтажного дома в Москве расценили как хулиганство

В Москве накануне произошел взрыв в подъезде многоэтажного дома. Возбуждено дело по ч.1 ст.213 Уголовного кодекса РФ (хулиганство). Мощность взрыва составила около 50 г в тротиловом эквиваленте.



Самодельная бомба не имела поражающих элементов, передает РБК. Взрыв произошел в среду около 12:20 в подъезде дома, расположенного на набережной Академика Туполева. На лестничной площадке между вторым и третьим этажами взорвалась безоболочная бомба, пострадавших нет.