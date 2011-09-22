В Челябинской области врачи оставили иглу от шприца в теле ребенка

В Челябинской области молодая мама судится с врачами, по вине которых ее ребенок целый месяц прожил с иглой в теле. Трехмесячному малышу сделали укол, игла от шприца осталась в теле.



Сотрудница больницы попыталась самостоятельно вытащить её, но безуспешно. Женщину с ребенком направили в больницу Магнитогорска, но медики не справились с задачей. Иглу после трехчасовой операции вытащили сотрудники челябинской областной больницы. Очереди мама с ребенком ждали несколько недель. Женщина оценила ущерб в 100 тысяч рублей, передает Вести.ру.