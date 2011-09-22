Два автомобиля взорваны у здания МВД в Махачкале

Два автомобиля взорваны в нескольких сотнях метров от здания МВД в Махачкале. По предварительным данным, ранения получил 21 человек, один из них скончался, двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

"Около 00:45 мск, примерно в трехстах метрах от здания республиканского МВД, взорван легковой автомобиль. Когда к месту взрыва подъехала оперативно-следственная группа, сработало еще одно взрывное устройство", - рассказал "Интерфакс-Юг" источник в городском УВД.

Почти все пострадавшие - это полицейские, а также сотрудники других правоохранительных органов, прибывшие к месту взрыва.