Трагедия в Подмосковье: женщина умерла от отравления, ее родные в реанимации

В военном городке Мещерино-1 Ступинского района Московской области в среду от неизвестного яда умерла женщина. Ее муж, и недавно поженившиеся дочь и зять с признаками тяжелого отравления доставлены в больницу.

21 сентября около 10:00 в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в своей квартире в поселке Мещерино-1 тела 48-летней женщины. Одновременно из данной квартиры в Ступинскую районную больницу госпитализированы еще три человека: 53-летний супруг погибшей, их 21-летняя дочь и ее 24-летний муж с предварительным диагнозом – отравление неизвестным ядом.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Московской области по данному факту организована доследственная проверка, сообщается на сайте ведомства в среду.

Следователями в настоящее время осматривается место происшествия, изымаются образцы пищи, воды и пробы воздуха. Осмотром тела каких-либо внешних признаков насильственной смерти не выявлено.

Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. С целью определения точной причины смерти назначено судебно-медицинское исследование.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.