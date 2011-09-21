В Самаре в среду начался суд над сотрудницей сотрудницу конной милиции, которая приковала нарушителя к седлу, чтобы отконвоировать в отделение. Лошадь понесла, мужчина получил серьезные травмы и через два месяца умер.

Инцидент произошел 11 марта 2010 года, но уголовным делом всё это время тянули. И более того, сначала его умудрились завести на самого погибшего.

Полтора года назад Георгий Кутузов стоял на перекрестке. До дома ему оставалось перейти дорогу и пройти еще 200 метров. Но подъехал конный патруль. Девушки заметили у мужчины легкую степень опьянения и потребовали пройти с ними в отделение милиции. А чтобы мужчина не сбежал, приковали наручниками к седлу лошади.

Лошадь чего-то испугалась и понесла, волоча за собой прикованного человека. Остановить животное смогли только через 100 метров. Синяки прошли, Кутузов вернулся домой. Но буквально через 2 месяца умер от кровоизлияния в мозг, полученного под копытами животного, сообщает 5-tv.ru.

Мама погибшего потребовала судебного разбирательства. Вопрос стоял о правомерности действий кавалеристки Лидии Котовой.

Но дело тогда завели наоборот — против самого пострадавшего. Кутузова обвинили в нападении на патруль.

Отказались от этого процесса уже только после смерти Георгия Петровича. Добиться юридической проверки действий сотрудников милиции удалось только через полгода. Когда уже вмешались правозащитники и лично областной уполномоченный по правам человека.

Года назад следствие по действиям уже бывшего милиционера возобновили. Пришлось даже проводить эксгумацию. И только вот 21 сентября Лидию Котову вызвали в суд.

Оказалось как таковых правил конвоирования задержанных конным патрулем ни у прежней милиции ни у нынешней полиции России нет. То есть не определено: как должна была сопровождать младший сержант Котова прохожего Кутузова. И теперь суд должен определить была ли ее инициатива по пристегиванию человека к седлу допустима.