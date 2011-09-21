Второй пилот разбившегося Як-42 нажал на тормоз при разгоне

По предварительным данным, экипаж упустил момент перехода во "взлетный" режим и продолжал катиться по ВПП в "пониженном" режиме дольше, чем это необходимо, второй пилот при разгоне нажал на тормоз.



Как рассказал агентству "Прайм" источник, близкий к ходу расследования авиакатастрофы, экипаж начал взлет в "пониженном" режиме, что позволяет самолету в течение 3-5 секунд набрать скорость 50-70 километров в час. Далее экипаж должен был перейти к "взлетному" режиму и взлетать. Процесс разгона и взлета занимает не более 30-40 секунд с момента выхода самолета на взлетно-посадочную полосу (ВПП) и непосредственно взлета.

Не достигнув необходимой скорости, пилоты ставят "номинал" чтобы набрать скорость и еще 15 секунд катятся по полосе, набирая скорость. В это время они изменяют положение стабилизатора, но этого недостаточно для взлета. Поскольку ускорение практически нулевое, второй пилот, который сидит справа, нажал на тормоза, но затем они все-таки решили взлетать, что объясняет следы от торможения на полосе. Но им не хватило нескольких метров для нормального взлета, и они, задев матчу, упали", - сообщает РИА Новости. Кроме того, источник сообщил, что шасси самолета прошли экспертизу, установлено, что они были в порядке.



