«Немецкий Маугли» 5 лет провел в лесу

Посольство Великобритании в Германии разыскивает родных и близких 17-летнего юноши, который две недели назад пришел в мэрию Берлина. Он провел в лесу пять лет.



Молодой человек представился Рэем и заявил, что он пять лет прожил в лесу и ему нужна помощь, сообщает The Telegraph. Юноша появился в городской ратуше нагруженный рюкзаком, палаткой и спальным мешком со словами: "Я один во всем мире. Я не знаю, кто я. Пожалуйста, помогите мне". Юноша не был похож на бродягу: его одежда была опрятной и чистой, он умел читать, но почти не говорил по-немецки. Полиция подозревает, что его родители приехали в Германию из Англии.

Рэй рассказал, что его отец, которого звали Райан, более пяти лет назад переселился вместе с сыном в лес, после того, как его жена погибла в автокатастрофе. Мужчины скитались в лесу до тех пор, пока нынешним летом отец Рэя не умер.

Незадолго до смерти Райан напутствовал сына, что если с ним что-то случится, юноше следует пойти за помощью в Берлин. Рэй собственноручно похоронил отца в лесу и отправился в путь. Ориентируясь по компасу, он добрался до города примерно за полторы недели.

После беседы с городскими властями "немецкого Маугли" определили в один из социальных центров Берлина, сообщает РИА Новости. Юноша заявил, что еще не уверен, хочет ли он остаться в городе или же вернется обратно в лес. По крайней мере, спать там гораздо удобнее, поэтому мягкой постели скиталец предпочел отдых на полу.

Представители берлинской полиции уверяют, что, кроме отсутствия ряда воспоминаний, никаких отклонений у молодого человека не наблюдается и его здоровье не внушает опасений.