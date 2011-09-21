Две российские туристки пострадали в автоаварии в Египте

Две туристки из России пострадали в результате крупной автоаварии в Египте. Турецкий, турист, который ехал вместе с ними в одной машине погиб. Ведется расследование инцидента.



Две девушки-россиянки 24 и 28 лет с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу Египта, сообщает ИТАР-ТАСС. Одна из пострадавших помещена в реанимацию, вторая находится в палате общей терапии.

По информации египетского МВД, авария произошла 21 сентября на 30-м километре трассы Хургада - Рас-Гариб. Грузовик столкнулся с легковой машиной, в которой ехали туристы, уточняет kp.ru. Посольство РФ выясняет обстоятельства ДТП и состояние здоровья пострадавших россиянок.



