На Камчатке в Авачинской бухте рыбацкий сейнер "Донец" с пьяным капитаном на борту врезался в атомную ракетную подлодку, об этом в среду сообщают "Аргументы.ру".



По данным издания, подлодка видимых повреждений не получила, однако судну предстоит более детальное обследование, ведь под резиновой обшивкой лодки могли появиться скрытые дефекты.



Кроме того, командование Тихоокеанским флотом засекретило инцидент о происшествии, однако стало известно, что, по всей вероятности, сейнер столкнулся с АПЛ "Петропавловск-Камчатский", передает корреспондент "Аргументов.ру".