Террорист-смертник, убивший президента Афганистана, прятал бомбу в тюрбане

Бывший президент Афганистана Бархануддин Раббани был убит 20 сентября в результате взрыва бомбы, которую террорист-талиб спрятал в тюрбане.



Бархануддин Раббани возглавлял Высший совет мира Афганистана, целью которого является проведение переговоров с движением "Талибан" о мирном урегулировании вооруженного конфликта в Афганистане. Террорист-смертник привел в действие бомбу в момент, когда Раббани проводил в своем доме переговоры с двумя представителями талибов. В результате взрыва был тяжело ранен принимавший участие в мирных переговорах советник президента Афганистана Хамида Карзая Масум Станекзай. В переговорах также принимал участие советник Раббани по безопасности. О его судьбе, а также о том, выжил ли второй присутствовавший на переговорах талиб, не сообщается.

Представители спецслужб Афганистана заявили, что, по предварительным данным, оба делегата талибов, прибывших в Кабул на переговоры с Раббани, были террористами- смертниками. По сообщению ИТАР-ТАСС, обстоятельства убийства Раббани напоминают покушение на его сподвижника по руководству антиталибского Северного альянса, Ахмад-Шаха Масуда, совершенное год назад. Террористы, прибывшие к Масуду под видом телерепортеров, привели в действие бомбу, спрятанную в телекамере. Как и Масуд, Раббани был таджиком по происхождению.



