В КБР уничтожены пять участников бандподполья, есть потери среди силовиков

Представитель следственного управления СКР по КБР сообщил, что в ходе спецоперации в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии уничтожены пять участников бандподполья.



По словам сотрудника следственного управления, сотрудники правоохранительных органов при проведении оперативно-розыскных мероприятий в селении Былым Эльбрусского района пытались задержать подозреваемых в причастности к деятельности бандподполья, которые оказали силовикам вооруженное сопротивление. В результате перестрелки один из нападавших был уничтожен.



Представитель следственного управления рассказал, что к сожалению, есть потери среди сотрудников правоохранительных органов: двое сотрудников погибли, еще один ранен. Он также уточнил, что "в настоящее время бой завершен. По предварительной информации, всего уничтожено пять боевиков. Их личности сейчас устанавливаются". В настоящее время на месте работает оперативно-следственная группа, передает РИА Новости.