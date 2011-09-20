К Японии приближается тайфун. Миллион жителей готовятся к эвакуации

Более 1 млн жителей города Нагоя на востоке Японии 20 сентября получили предупреждение об эвакуации в связи с приближением мощного тайфуна "Рок".



Тайфун "Рок" находится в 330 км от острова Сикоку и движется на северо-восток со скоростью 25 км в час. По сообщению «Интерфакс», уже в среду он может обрушиться на центральную часть Японии. Скорость его ветра составляет 144 км в час.

Тайфун принес ливневые дожди и наводнения на восточное побережье Японии. Один человек стал жертвой наводнения, двое числятся пропавшими без вести.