Взрыв в Анкаре: задержан первый подозреваемый

Первый подозреваемый уже задержан по делу о взрыве в Анкаре. Задержанный выкрикивал лозунги вблизи от места взрыва, был схвачен и отправлен на допрос.

Взрыв произошел сегодня на проспекте Кумрулар, рядом с оживленной площадью Кызылай в центре Анкары.

Турецкая полиция уточнила количество пострадавших, их количество увеличилось до 27 человек, а известие о гибели двух человек оказалось, наоборот, ложным. По словам премьера Турции Бешира Аталая, в результате взрыва никто не погиб, уточняет ИТАР ТАСС.

Пострадавшие были отправлены в больницы, трое находятся в тяжелом состоянии, пятерым уже сделаны различные операции. Наиболее вероятной причиной взрыва турецкая полиция считает бомбу, заложенную в одну из припаркованных автомашин

По заявлению представителей полиции, причиной взрыва с большой долей вероятности стала заложенная в одну из припаркованных автомашин бомба.

На месте происшествия обнаружен подозрительный пакет, который эксперты готовятся расстрелять из водной пушки. Если в пакете окажется взрывное устройство, оно, по мнению полиции, будет указывать на курдский след.