В Тольятти застрелился работник АВТОВАЗа

В Тольятти, приятно отпраздновав день рождения, нелепо застрелился 32-летний работник АВТОВАЗа. Трагическая случайность произошла во время опробования травматического пистолета.

Самоубийца Евгений проживал в Автозаводском районе и накануне вечером праздновал бурно день рождения. Во время празднования, основательно подогревшись горячительными напитками, компания решила устроить салют в честь именинника и вышла на улицу. Евгений достал травматический пистолет и выстрелил вверх, сообщает Город.ру.

На следующий день, когда сожительница стала упрекать именинника в разгульном поведении и стрельбе, он, благополучно позабыв про салют, решил доказать, что пистолет не был заряжен. Евгений приставил ствол к своей голове и выстрелил, к несчастью, в пистолете оказался патрон. Ранение стало смертельным.

По факту ЧП следственный отдел СК РФ по городу Тольятти проводит проверку.