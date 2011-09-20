Школьницу в Екатеринбурге зверски убила знакомая из-за личной неприязни

Зверское убийство школьницы удалось раскрыть в Екатеринбурге по горячим следам. В чудовищном преступлении подозревается женщина 1968 года рождения, ненавидевшая девочку.

Сыщики уголовного розыска и следователи СКР задержали по подозрению в жестоком убийстве женщину по имени Наталья, проживающую в Екатеринбурге на улице Ясной. Ее доставили в следственный комитет для допроса. По версии следствия, преступление она совершила из-за крайне неприязненного отношения к школьнице, сообщает «Новый регион».

Сейчас следователи ведут сбор доказательной базы для закрепления вины подозреваемой. Решение о мере пресечения для задержанной гражданки может быть вынесено уже сегодня. Расследование находится под личным контролем руководителей силовых структур Среднего Урала.