Камчатский школьник во время игры «Зарница» чуть не стал Брейвиком

На Камчатке старшеклассник угрожал пистолетом учительнице во время подготовки к игре «Зарница». Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "угроза убийством".

В одной из сельских школ Елизовского района утром, ученики готовились к очередному этапу военизированной игры "Зарница", 17-летний школьник, который только недавно освободился из колонии для несовершеннолетних, выстрелил в спину 16-летнего товарища по команде. Ученик получил сильнейший ушиб. Учительница попыталась вмешаться, но мальчик с уголовным прошлым выхватил из своей одежды пневматический пистолет, очень похожий на боевой "Макаров", и, нецензурно выражаясь, приставил его к виску учительницы. Учительница не растерялась и умудрилась успокоить взвинченного юношу, но после урока написала заявление в полицию, сообщает Интерфакс.

Мальчик уже отсидел в колонии для несовершеннолетних за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. Теперь ему снова грозит до двух лет лишения свободы.