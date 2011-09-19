Поставки тухлого мяса принесли предпринимателю больше 6 миллионов рублей

Владелец частного мясокомбината в Белгородской области поставлял продукцию в местные детские сады и колонии. Предприятие работало по безотходной технологии.



Эта частная лавочка больше похожа на скотомогильник: сотни свиных туш лежат на огромной территории, как на свалке, – в грязи и лужах, среди полчищ мух и крыс.

Продукция мясокомбината поступала в детские сады и колонии Белгородской области, сообщает www.vesti.ru. Лишь по счастливой случайности никто не заразился. Два года комбинат работал на полную мощность, перерабатывая тухлое мясо в первоклассный фарш.

В бухгалтерии сотрудники МВД нашли пачки проштампованных бланков и сертификатов на якобы качественную продукцию.

Вот только ни одной туши, которая бы соответствовала санитарным нормам, эксперты Россельхознадзора вместе с сотрудниками МВД не обнаружили.

Хозяин мясокомбината к обыску в своих владениях отнесся равнодушкно – к нему регулярно приходили проверки, но обычно дело ограничивалось штрафом в 15 тысяч рублей. Сейчас против него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество").