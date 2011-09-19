В Петербурге эвакуировали четыре детских сада из-за звонка "террориста"
19 сентября 2011, 17:13 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
19 сентября в Петербурге эвакуировали несколько детских садов из-за звонка телефонного "террориста». Звонивший сообщил, что бомба заложена в детском саду №43, но не уточнили в каком именно.
Более 500 малышей были эвакуированы из дошкольных учреждений Петербурга, сообщает www.rosbalt.ru. Звонок о заминировании детского сада, к счастью, оказался чьей-то злой шуткой. Тем не менее, саперам пришлось выезжать по четырем адресам. Телефонные террористы сказали, что бомба заложена в детском саду №43, но не уточнили в каком.
Так педагоги и дети садика в Колпино в течение 20 минут эвакуировались в соседнее дошкольное учреждение. Все были быстро собраны, ведь плановые эвакуации проходят у них дважды в год. Территория садика была оцеплена, в здании работали саперы. После получасовой проверки, все дети вернулись в свои группы.
Сотрудники полиции начали расследование этого уголовное преступление. Виновным грозит до трех лет лишения свободы.