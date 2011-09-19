19 сентября в Петербурге эвакуировали несколько детских садов из-за звонка телефонного "террориста». Звонивший сообщил, что бомба заложена в детском саду №43, но не уточнили в каком именно.



Более 500 малышей были эвакуированы из дошкольных учреждений Петербурга, сообщает www.rosbalt.ru. Звонок о заминировании детского сада, к счастью, оказался чьей-то злой шуткой. Тем не менее, саперам пришлось выезжать по четырем адресам. Телефонные террористы сказали, что бомба заложена в детском саду №43, но не уточнили в каком.

Так педагоги и дети садика в Колпино в течение 20 минут эвакуировались в соседнее дошкольное учреждение. Все были быстро собраны, ведь плановые эвакуации проходят у них дважды в год. Территория садика была оцеплена, в здании работали саперы. После получасовой проверки, все дети вернулись в свои группы.

Сотрудники полиции начали расследование этого уголовное преступление. Виновным грозит до трех лет лишения свободы.



