После 5-часового опоздания «скорой», больной взял медиков в заложники

Житель Владивостока в течение часа удерживал врача и фельдшера скорой помощи, угрожая пистолетом, и отпустил их после того, как обезболивающее подействовало.



Как сообщает VL.ru, инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье. Около 22 часов бригада скорой помощи приехала по вызову в частный дом, опоздав на пять часов. Больной встретил врачей весьма недружелюбно. Он страдал от сильных болей в области печени и потребовал сделать ему обезболивающий укол и дать снотворное. Когда 24-летняя врач заявила, что у них нет с собой нужных препаратов, мужчина достал пистолет и приставил его к голове медработницы.

Осознав всю опасность происходящего, врач, нарушая инструкцию, все-таки сделала мужчине обезболивающий укол. Потом он стал требовать снотворное, но его в аптечке не оказалось. «Было очень страшно», – цитирует пострадавшего врача "Интерфакс". В ходе общения с медиками угрожавший им мужчина сообщил, что терять ему нечего: он отсидел 25 лет за убийство, имеет цирроз печени, гепатит и ВИЧ-инфекцию.

Пациент отпустил бригаду «скорой» только после того, как обезболивающее подействовало. По сообщению www.rosbalt.ru, оружие у злоумышленника изъято, против него возбуждено уголовное дело.

Медики объяснили пятичасовое опоздание катастрофической нехваткой бригад скорой помощи во Владивостоке. В первую очередь медпомощь получают сердечники, больные при смерти и без сознания, к «легким» пациентам едут в последнюю очередь.