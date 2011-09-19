В Нижегородской области опрокинулась "Газель". Пострадали шесть человек, в том числе один ребенок. Авария произошла в пятницу на 56 километре автодороги Нижний Новгород-Саратов. По данным ГИБДД по Нижегородской области, водитель "ГАЗ-32213" не справился с управлением и машина опрокинулась на проезжую часть. В результате травмы различной степени тяжести получили шестеро человек. Среди пострадавших четырехлетний ребенок, передает РИА Новости.