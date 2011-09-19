В Воронеже школьницы отравились грибами на уроке технологии

В Воронеже восемь школьников попали в больницу после отравления грибами. Отравившиеся девочки почувствовали себя плохо на уроке технологии, на котором они готовили грибной суп. На уроке технологии в седьмом классе ученицы проходили тему "Приготовление супа. Сервировка стола". Одна из девочек принесла опята, из которых и приготовили суп, передает РИА Новости. Восемь из 13 учениц плохо себя почувствовали - у них была тошнота и боли в животе. "Скорая" забрала пострадавших в областную детскую клиническую больницу №1.