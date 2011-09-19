На станции метро "Октябрьская" Калужско-Рижской линии московского метро женщина упала на пути. Инцидент произошел утром в понедельник. Упавшая женщина не пострадала. Об этом сообщил руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев. По его словам, женщина упала по собственной неосторожности. Дежуривший на станции сотрудник полиции помог ей подняться на платформу. На семь минут снималось напряжение контактного рельса, передает Интерфакс.