МАК назвал причины крушения самолета Ту-134 под Петрозаводском

Межгосударственный авиационный комитет назвал причину катастрофы самолета Ту-134 под Петрозаводском, которая унесла жизни 47 человек. Штурман выполнял полет "в состоянии легкой степени алкогольного опьянения".



Причиной аварии стали непринятие решения об уходе на второй круг и снижение самолета ниже установленной минимальной безопасной высоты. Также комиссия МАК отмечает, что способствующими факторами крушения судна стали неудовлетворительное взаимодействие в экипаже и управление ресурсами со стороны командира при выполнении захода на посадку.