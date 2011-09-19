В Московской области внедорожник сбил четырех пешеходов, трое скончались

В Подмосковье внедорожник сбил четырех пешеходов, трое скончались. ДТП произошло на трассе, ведущей из Москвы в аэропорт "Домодедово". Авария произошла минувшей ночью в районе 28 км шоссе. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В результате наезда три человека погибли на месте, еще один находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии.