В Волгограде в результате ДТП погибли пять человек

В Волгограде Hyandai Sonata столкнулась со скутером и Lada Priora . По данным МЧС России, погибли пять человек, еще трое получили ранения. Авария произошла в Краснооктябрьском районе города.



Двигаясь по проспекту Ленина на скорости около 200 км/ч, водитель автомобиля Hyandai Sonata проехал на красный свет и столкнулся со скутером. После этого иномарка выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем Lada Priora, передает ИТАР-ТАСС. Все погибшие - пассажиры Hyandai Sonata.