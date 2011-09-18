МАК опубликовал результаты экспертизы аварии самолета под Ярославлем

Межгосударственный авиационный комитет опубликовал результаты экспертизы аварии самолета Як-42 под Ярославлем. Самолет перед взлетом не смог набрать необходимую скорость и выехал за пределы взлетно-посадочной полосы.

Экспертное заключение МАК гласит, что "фактический отрыв самолета произошел на удалении 400 м за выходным торцом взлетно-посадочной полосы. После отрыва самолета от земли произошло его столкновение с антенной системой курсового радиомаяка, а также интенсивный рост угла тангажа до 20 градусов за 2-3 секунды. Максимальная высота, которую набрал самолет – 5-6 м. В дальнейшем последовало интенсивное кренение самолета влево и его столкновение с препятствиями и землей". Специалисты установили, что темп роста скорости существенно замедлился, что может быть объяснено появлением дополнительной силы торможения, сообщает ИТАР ТАСС.